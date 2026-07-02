BOK Financial Aktie

BOK Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923203 / ISIN: US05561Q2012

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Frühe Anlage 02.07.2026 16:04:01

NASDAQ Composite Index-Papier BOK Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in BOK Financial von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in BOK Financial-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem BOK Financial-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des BOK Financial-Papiers betrug an diesem Tag 85,94 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 11,636 BOK Financial-Aktien. Die gehaltenen BOK Financial-Papiere wären am 30.06.2026 1 616,01 USD wert, da der Schlussstand 138,88 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 61,60 Prozent vermehrt.

BOK Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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