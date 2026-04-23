BOK Financial Aktie
WKN: 923203 / ISIN: US05561Q2012
|BOK Financial-Anlage unter der Lupe
|
23.04.2026 16:03:49
NASDAQ Composite Index-Papier BOK Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in BOK Financial von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das BOK Financial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 89,35 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die BOK Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,119 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 22.04.2026 auf 135,04 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 151,14 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 51,14 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von BOK Financial belief sich jüngst auf 8,14 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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