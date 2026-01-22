BOK Financial Aktie
WKN: 923203 / ISIN: US05561Q2012
22.01.2026 16:04:31
NASDAQ Composite Index-Papier BOK Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BOK Financial von vor 10 Jahren verdient
Das BOK Financial-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des BOK Financial-Papiers betrug an diesem Tag 47,03 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das BOK Financial-Papier investiert hätte, hätte er nun 212,630 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 21.01.2026 28 934,72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 136,08 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 189,35 Prozent angewachsen.
Der BOK Financial-Wert an der Börse wurde auf 8,23 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
