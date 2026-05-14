BOK Financial Aktie
WKN: 923203 / ISIN: US05561Q2012
|Langfristige Performance
|
14.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Papier BOK Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BOK Financial von vor 10 Jahren verdient
BOK Financial-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 57,57 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die BOK Financial-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,737 BOK Financial-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.05.2026 gerechnet (126,93 USD), wäre die Investition nun 220,48 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 120,48 Prozent.
Jüngst verzeichnete BOK Financial eine Marktkapitalisierung von 7,82 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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