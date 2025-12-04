BOK Financial Aktie
WKN: 923203 / ISIN: US05561Q2012
|Frühe Anlage
|
04.12.2025 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Papier BOK Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BOK Financial von vor einem Jahr eingebracht
Die BOK Financial-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die BOK Financial-Anteile bei 119,47 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die BOK Financial-Aktie investierten, hätten nun 83,703 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 03.12.2025 auf 116,54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 754,75 USD wert. Mit einer Performance von -2,45 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Am Markt war BOK Financial jüngst 7,27 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BOK Financial Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu BOK Financial Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|BOK Financial Corp.
|99,50
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich - Minuszeichen in Japan
Die asiatischen Börsen finden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung. Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen.