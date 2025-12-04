BOK Financial Aktie

WKN: 923203 / ISIN: US05561Q2012

Frühe Anlage 04.12.2025 16:04:20

NASDAQ Composite Index-Papier BOK Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BOK Financial von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die BOK Financial-Aktie Anlegern gebracht.

Die BOK Financial-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die BOK Financial-Anteile bei 119,47 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die BOK Financial-Aktie investierten, hätten nun 83,703 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 03.12.2025 auf 116,54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 754,75 USD wert. Mit einer Performance von -2,45 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Am Markt war BOK Financial jüngst 7,27 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

BOK Financial Corp. 99,50 0,00% BOK Financial Corp.

