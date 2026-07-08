NASDAQ Composite Index-Papier Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Capital City Bank Group-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Capital City Bank Group-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Capital City Bank Group-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 30,39 USD. Bei einem Capital City Bank Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,291 Capital City Bank Group-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 161,40 USD, da sich der Wert eines Capital City Bank Group-Papiers am 07.07.2026 auf 49,05 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 161,40 USD, was einer positiven Performance von 61,40 Prozent entspricht.

Capital City Bank Group wurde am Markt mit 845,82 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at