Capital City Bank Group Aktie
WKN: 923192 / ISIN: US1396741050
|Lohnender Capital City Bank Group-Einstieg?
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07.10.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Papier Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Capital City Bank Group-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden Capital City Bank Group-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Capital City Bank Group-Anteile bei 25,90 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 38,610 Capital City Bank Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 06.10.2026 1 901,93 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 49,26 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 90,19 Prozent angewachsen.
Capital City Bank Group wurde jüngst mit einem Börsenwert von 840,70 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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