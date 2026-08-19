NASDAQ Composite Index-Papier Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Capital City Bank Group von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Capital City Bank Group-Einstiegs gewesen.

Die Capital City Bank Group-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Capital City Bank Group-Aktie betrug an diesem Tag 13,90 USD. Bei einem Capital City Bank Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,194 Capital City Bank Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Capital City Bank Group-Aktie auf 51,97 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 373,88 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 273,88 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Capital City Bank Group belief sich zuletzt auf 894,06 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at