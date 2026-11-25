Capital City Bank Group Aktie
WKN: 923192 / ISIN: US1396741050
|Profitables Capital City Bank Group-Investment?
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25.11.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Papier Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Capital City Bank Group von vor 3 Jahren eingebracht
Am 25.11.2023 wurde die Capital City Bank Group-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 27,29 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Capital City Bank Group-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 366,435 Capital City Bank Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Capital City Bank Group-Papiers auf 50,16 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 380,36 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 83,80 Prozent angezogen.
Insgesamt war Capital City Bank Group zuletzt 856,97 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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