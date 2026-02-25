NASDAQ Composite Index-Papier Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Capital City Bank Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Capital City Bank Group-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Capital City Bank Group-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Capital City Bank Group-Aktie bei 25,46 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Capital City Bank Group-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 392,773 Capital City Bank Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 555,38 USD, da sich der Wert eines Capital City Bank Group-Anteils am 24.02.2026 auf 42,15 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 65,55 Prozent.

Capital City Bank Group wurde am Markt mit 714,36 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at