NASDAQ Composite Index-Papier Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Capital City Bank Group von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Capital City Bank Group-Aktien verdienen können.

Vor 5 Jahren wurde das Capital City Bank Group-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 25,99 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Capital City Bank Group-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3,848 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Capital City Bank Group-Aktie auf 46,40 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 178,53 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 78,53 Prozent angewachsen.

Am Markt war Capital City Bank Group jüngst 790,53 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at