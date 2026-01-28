NASDAQ Composite Index-Papier Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Capital City Bank Group von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Capital City Bank Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Capital City Bank Group-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Capital City Bank Group-Anteile an diesem Tag 22,51 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Capital City Bank Group-Aktie investierten, hätten nun 44,425 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 881,83 USD, da sich der Wert eines Capital City Bank Group-Anteils am 27.01.2026 auf 42,36 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 88,18 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Capital City Bank Group bezifferte sich zuletzt auf 760,49 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at