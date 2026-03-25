NASDAQ Composite Index-Papier Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Capital City Bank Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Capital City Bank Group-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Capital City Bank Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Capital City Bank Group-Aktie bei 26,25 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,810 Capital City Bank Group-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 163,89 USD, da sich der Wert eines Capital City Bank Group-Anteils am 24.03.2026 auf 43,02 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 63,89 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Capital City Bank Group betrug jüngst 737,13 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at