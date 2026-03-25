Capital City Bank Group Aktie

Capital City Bank Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923192 / ISIN: US1396741050

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Capital City Bank Group-Investment im Blick 25.03.2026 16:04:13

NASDAQ Composite Index-Papier Capital City Bank Group-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Capital City Bank Group von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Capital City Bank Group-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Capital City Bank Group-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Capital City Bank Group-Aktie bei 26,25 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,810 Capital City Bank Group-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 163,89 USD, da sich der Wert eines Capital City Bank Group-Anteils am 24.03.2026 auf 43,02 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 63,89 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Capital City Bank Group betrug jüngst 737,13 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Capital City Bank Group Inc.

mehr Nachrichten