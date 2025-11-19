NASDAQ Composite Index-Papier Capital City Bank Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Capital City Bank Group von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Capital City Bank Group-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 19.11.2024 wurden Capital City Bank Group-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Capital City Bank Group-Anteile an diesem Tag bei 38,18 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 26,192 Capital City Bank Group-Aktien im Depot. Die gehaltenen Capital City Bank Group-Anteile wären am 18.11.2025 1 033,53 USD wert, da der Schlussstand 39,46 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 3,35 Prozent gleich.

Capital City Bank Group wurde am Markt mit 672,08 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at