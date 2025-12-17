NASDAQ Composite Index-Papier Capital City Bank Group-Aktie: So viel hätte eine Investition in Capital City Bank Group von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Capital City Bank Group-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Capital City Bank Group-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren Capital City Bank Group-Anteile an diesem Tag 39,00 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 256,410 Capital City Bank Group-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 16.12.2025 auf 44,81 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 489,74 USD wert. Das entspricht einem Plus von 14,90 Prozent.

Der Börsenwert von Capital City Bank Group belief sich zuletzt auf 765,96 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at