NASDAQ Composite Index-Papier Capital City Bank Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Capital City Bank Group-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Capital City Bank Group eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Am 18.02.2023 wurden Capital City Bank Group-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 34,40 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Capital City Bank Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 29,070 Capital City Bank Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 17.02.2026 auf 42,92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 247,67 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +24,77 Prozent.

Capital City Bank Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 730,27 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at