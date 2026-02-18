Capital City Bank Group Aktie
WKN: 923192 / ISIN: US1396741050
|Capital City Bank Group-Anlage
|
18.02.2026 16:04:17
NASDAQ Composite Index-Papier Capital City Bank Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Capital City Bank Group-Investment von vor 3 Jahren verdient
Am 18.02.2023 wurden Capital City Bank Group-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 34,40 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Capital City Bank Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 29,070 Capital City Bank Group-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 17.02.2026 auf 42,92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 247,67 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +24,77 Prozent.
Capital City Bank Group erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 730,27 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!