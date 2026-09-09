NASDAQ Composite Index-Papier Capital City Bank Group-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Capital City Bank Group-Investment von vor 5 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Capital City Bank Group-Aktien gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die Capital City Bank Group-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Capital City Bank Group-Anteile betrug an diesem Tag 22,69 USD. Bei einem Capital City Bank Group-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,407 Capital City Bank Group-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Capital City Bank Group-Papiers auf 50,67 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 223,31 USD wert. Mit einer Performance von +123,31 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Am Markt war Capital City Bank Group jüngst 887,76 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at