Capitol Federal Financial Aktie
WKN DE: A1H4TW / ISIN: US14057J1016
28.01.2026 16:36:24
NASDAQ Composite Index-Papier Capitol Federal Financial-Aktie: Diese Dividende entfällt auf Capitol Federal Financial-Anleger
Bei der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Capitol Federal Financial am 27.01.2026 wurde eine Dividende für das Jahr 2025 in Höhe von 0,34 USD je Aktie beschlossen. Wie die Dividendenhistorie zeigt, gab es im Vorjahresvergleich damit keine Veränderung. Insgesamt wurde beschlossen 44,25 Mio. USD an Aktionäre auszuzahlen. Damit wurde die Capitol Federal Financial-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 0,606 Prozent geschmälert.
Capitol Federal Financial-Dividenden-Rendite
Die Capitol Federal Financial-Aktie beendete den Tag der Hauptversammlung via NASDAQ bei 6,94 USD. Capitol Federal Financial weist für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 5,35 Prozent auf. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verringert, damals betrug sie noch 5,82 Prozent.
Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Aktienkurs
Innerhalb von 3 Jahren hat der Kurs von Capitol Federal Financial via NASDAQ 14,74 Prozent an Wert verloren. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zugewinn von 210,07 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.
Dividendenprognose von Dividenden-Titel Capitol Federal Financial
Demnach würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen ohne Veränderung bleiben. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Abnahme auf 4,90 Prozent bedeuten.
Kerndaten von Capitol Federal Financial
Die Börsenbewertung des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Capitol Federal Financial beträgt aktuell 890,276 Mio. USD. Capitol Federal Financial verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,15. Der Umsatz von Capitol Federal Financial betrug in 2025 420,240 Mio. USD. Das EPS belief sich derweil auf 0,52 USD.
Redaktion finanzen.at
