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Capitol Federal Financial Aktie

Capitol Federal Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H4TW / ISIN: US14057J1016

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Lohnendes Capitol Federal Financial-Investment? 18.03.2026 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Papier Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Capitol Federal Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Capitol Federal Financial-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Capitol Federal Financial-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 5,74 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Capitol Federal Financial-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1 742,160 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Capitol Federal Financial-Papiers auf 6,99 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 177,70 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 21,78 Prozent gleich.

Capitol Federal Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 906,82 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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