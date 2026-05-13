NASDAQ Composite Index-Papier Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Capitol Federal Financial von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Capitol Federal Financial-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Capitol Federal Financial-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Capitol Federal Financial-Anteile bei 5,82 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Capitol Federal Financial-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 171,821 Capitol Federal Financial-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.05.2026 gerechnet (7,68 USD), wäre das Investment nun 1 319,59 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 31,96 Prozent vermehrt.

Capitol Federal Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 984,25 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at