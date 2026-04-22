NASDAQ Composite Index-Papier Capitol Federal Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Capitol Federal Financial von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Capitol Federal Financial-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Capitol Federal Financial-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 6,59 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 151,745 Capitol Federal Financial-Aktien im Depot. Die gehaltenen Capitol Federal Financial-Papiere wären am 21.04.2026 1 145,68 USD wert, da der Schlussstand 7,55 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +14,57 Prozent.

Insgesamt war Capitol Federal Financial zuletzt 1,00 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at