Capitol Federal Financial Aktie

Capitol Federal Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H4TW / ISIN: US14057J1016

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Frühe Anlage 15.07.2026 16:03:55

NASDAQ Composite Index-Papier Capitol Federal Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Capitol Federal Financial von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Capitol Federal Financial-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Capitol Federal Financial-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 6,17 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 162,075 Capitol Federal Financial-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 14.07.2026 auf 8,49 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 376,01 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 37,60 Prozent.

Zuletzt verbuchte Capitol Federal Financial einen Börsenwert von 1,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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