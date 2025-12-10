NASDAQ Composite Index-Papier Capitol Federal Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Capitol Federal Financial von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Capitol Federal Financial-Einstiegs gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Capitol Federal Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Capitol Federal Financial-Aktie bei 12,37 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 80,841 Capitol Federal Financial-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 6,76 USD gerechnet, wäre die Investition nun 546,48 USD wert. Die Abnahme von 1 000 USD zu 546,48 USD entspricht einer negativen Performance von 45,35 Prozent.

Capitol Federal Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 885,63 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at