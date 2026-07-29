Capitol Federal Financial Aktie

Capitol Federal Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H4TW / ISIN: US14057J1016

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Profitabler Capitol Federal Financial-Einstieg? 29.07.2026 16:03:56

NASDAQ Composite Index-Papier Capitol Federal Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Capitol Federal Financial-Investment von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Capitol Federal Financial-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Capitol Federal Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 14,17 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,057 Capitol Federal Financial-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 28.07.2026 61,96 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 8,78 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 38,04 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für Capitol Federal Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 1,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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