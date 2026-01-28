Capitol Federal Financial Aktie

WKN DE: A1H4TW / ISIN: US14057J1016

Lukrativer Capitol Federal Financial-Einstieg? 28.01.2026 16:04:30

NASDAQ Composite Index-Papier Capitol Federal Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Capitol Federal Financial-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren Capitol Federal Financial-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde die Capitol Federal Financial-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Capitol Federal Financial-Papier bei 8,14 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Capitol Federal Financial-Papier investiert hätte, hätte er nun 122,850 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 852,58 USD, da sich der Wert eines Capitol Federal Financial-Papiers am 27.01.2026 auf 6,94 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -14,74 Prozent.

Insgesamt war Capitol Federal Financial zuletzt 892,06 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Capitol Federal Financial Inc

mehr Nachrichten
NASDAQ Composite Index-Papier Capitol Federal Financial-Aktie: Diese Dividende entfällt auf Capitol Federal Financial-Anleger

Capitol Federal Financial-Ausschüttung Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Capitol Federal Financial-Aktionäre über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

28.01.26
 NASDAQ Composite Index-Papier Capitol Federal Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Capitol Federal Financial-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
21.01.26
 NASDAQ Composite Index-Wert Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Capitol Federal Financial von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
14.01.26
 NASDAQ Composite Index-Wert Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Capitol Federal Financial von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
07.01.26
 NASDAQ Composite Index-Wert Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Capitol Federal Financial von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
31.12.25
 NASDAQ Composite Index-Wert Capitol Federal Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Capitol Federal Financial-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
24.12.25
 NASDAQ Composite Index-Titel Capitol Federal Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Capitol Federal Financial von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
17.12.25
 NASDAQ Composite Index-Papier Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Capitol Federal Financial von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
10.12.25
 NASDAQ Composite Index-Papier Capitol Federal Financial-Aktie: So viel hätte eine Investition in Capitol Federal Financial von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)

Aktien in diesem Artikel

Capitol Federal Financial Inc 7,24 1,97% Capitol Federal Financial Inc

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet Handelstag tiefer -- DAX letztlich deutlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich am Donnerstag abwärts. An der Wall Street sind ebenso Verluste zu erkennen. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

