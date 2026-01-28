NASDAQ Composite Index-Papier Capitol Federal Financial-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Capitol Federal Financial-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurde die Capitol Federal Financial-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Capitol Federal Financial-Papier bei 8,14 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Capitol Federal Financial-Papier investiert hätte, hätte er nun 122,850 Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 852,58 USD, da sich der Wert eines Capitol Federal Financial-Papiers am 27.01.2026 auf 6,94 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -14,74 Prozent.

Insgesamt war Capitol Federal Financial zuletzt 892,06 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at