NASDAQ Composite Index-Papier Capitol Federal Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Capitol Federal Financial von vor 10 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Capitol Federal Financial eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 21.10.2016 wurde die Capitol Federal Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 14,12 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,082 Capitol Federal Financial-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 20.10.2026 57,79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 8,16 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 42,21 Prozent abgenommen.

Capitol Federal Financial war somit zuletzt am Markt 1,02 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at