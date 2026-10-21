Capitol Federal Financial Aktie
WKN DE: A1H4TW / ISIN: US14057J1016
|Rentable Capitol Federal Financial-Anlage?
|
21.10.2026 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Papier Capitol Federal Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Capitol Federal Financial von vor 10 Jahren verloren
Am 21.10.2016 wurde die Capitol Federal Financial-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 14,12 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 7,082 Capitol Federal Financial-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 20.10.2026 57,79 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 8,16 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 42,21 Prozent abgenommen.
Capitol Federal Financial war somit zuletzt am Markt 1,02 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Capitol Federal Financial Inc
Analysen zu Capitol Federal Financial Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Capitol Federal Financial Inc
|8,26
|2,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sackt kräftig ab -- DAX tiefer -- US-Börsen schwächer -- Asiens Börsen sinken schließlich deutlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es deutlich abwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt im Minus bewegt. Die Wall Street notiert leichter. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.