Capitol Federal Financial Aktie

Capitol Federal Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H4TW / ISIN: US14057J1016

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Rentabler Capitol Federal Financial-Einstieg? 25.03.2026 16:04:13

NASDAQ Composite Index-Papier Capitol Federal Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Capitol Federal Financial von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Capitol Federal Financial-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Capitol Federal Financial-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 7,29 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 13,717 Capitol Federal Financial-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 24.03.2026 97,53 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 7,11 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 2,47 Prozent.

Capitol Federal Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 922,24 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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