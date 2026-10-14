Capitol Federal Financial Aktie
WKN DE: A1H4TW / ISIN: US14057J1016
|Capitol Federal Financial-Anlage
|
14.10.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Papier Capitol Federal Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Capitol Federal Financial von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Capitol Federal Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Capitol Federal Financial-Aktie bei 11,89 USD. Bei einem Capitol Federal Financial-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 841,043 Capitol Federal Financial-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 947,01 USD, da sich der Wert einer Capitol Federal Financial-Aktie am 13.10.2026 auf 8,26 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,53 Prozent verringert.
Am Markt war Capitol Federal Financial jüngst 1,05 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Capitol Federal Financial Inc
Analysen zu Capitol Federal Financial Inc
Aktien in diesem Artikel
|Capitol Federal Financial Inc
|8,24
|0,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen belasten: ATX schließt deutlich schwächer -- DAX schlussendlich fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich klar im Minus, während der deutsche Leitindex moderat aufwärts tendierte. Der Dow legt im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.