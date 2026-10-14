Capitol Federal Financial Aktie

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WKN DE: A1H4TW / ISIN: US14057J1016

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Capitol Federal Financial-Anlage 14.10.2026 16:03:54

NASDAQ Composite Index-Papier Capitol Federal Financial-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Capitol Federal Financial von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Capitol Federal Financial-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Capitol Federal Financial-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Capitol Federal Financial-Aktie bei 11,89 USD. Bei einem Capitol Federal Financial-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 841,043 Capitol Federal Financial-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 947,01 USD, da sich der Wert einer Capitol Federal Financial-Aktie am 13.10.2026 auf 8,26 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,53 Prozent verringert.

Am Markt war Capitol Federal Financial jüngst 1,05 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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