NASDAQ Composite Index-Papier Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Capitol Federal Financial-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Capitol Federal Financial-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Capitol Federal Financial-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Capitol Federal Financial-Papier an diesem Tag 12,69 USD wert. Bei einem Capitol Federal Financial-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 788,022 Capitol Federal Financial-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 03.02.2026 auf 7,54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 941,69 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 40,58 Prozent verkleinert.

Capitol Federal Financial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 989,70 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at