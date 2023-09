NASDAQ Composite Index-Papier Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Capitol Federal Financial-Investment eingebracht

Vor 3 Jahren wurde das Capitol Federal Financial-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Capitol Federal Financial-Anteile 9,18 USD wert. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die Capitol Federal Financial-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,893 Anteilen. Die gehaltenen Capitol Federal Financial-Anteile wären am 12.09.2023 58,50 USD wert, da der Schlussstand 5,37 USD betrug. Das entspricht einem Schwund von 41,50 Prozent.

Zuletzt verbuchte Capitol Federal Financial einen Börsenwert von 736,63 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at