NASDAQ Composite Index-Papier Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Capitol Federal Financial von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Capitol Federal Financial gewesen.

Capitol Federal Financial-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Capitol Federal Financial-Aktie bei 13,07 USD. Bei einem Capitol Federal Financial-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 76,511 Capitol Federal Financial-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 540,93 USD, da sich der Wert eines Capitol Federal Financial-Anteils am 10.03.2026 auf 7,07 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 45,91 Prozent.

Der Marktwert von Capitol Federal Financial betrug jüngst 915,31 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at