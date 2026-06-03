Capitol Federal Financial Aktie

Capitol Federal Financial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H4TW / ISIN: US14057J1016

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Capitol Federal Financial-Investmentbeispiel 03.06.2026 16:04:19

NASDAQ Composite Index-Papier Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Capitol Federal Financial-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Capitol Federal Financial-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Capitol Federal Financial-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 13,59 USD. Bei einem Capitol Federal Financial-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 73,584 Capitol Federal Financial-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 578,37 USD, da sich der Wert einer Capitol Federal Financial-Aktie am 02.06.2026 auf 7,86 USD belief. Die Abnahme von 1 000 USD zu 578,37 USD entspricht einer negativen Performance von 42,16 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Capitol Federal Financial belief sich zuletzt auf 973,69 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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