NASDAQ Composite Index-Papier Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Capitol Federal Financial-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Capitol Federal Financial-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Capitol Federal Financial-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Capitol Federal Financial-Papier bei 12,74 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 7,849 Capitol Federal Financial-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2026 gerechnet (8,60 USD), wäre die Investition nun 67,50 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 67,50 USD, was einer negativen Performance von 32,50 Prozent entspricht.

Alle Capitol Federal Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at