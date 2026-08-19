Capitol Federal Financial Aktie
WKN DE: A1H4TW / ISIN: US14057J1016
|Lohnender Capitol Federal Financial-Einstieg?
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19.08.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Papier Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Capitol Federal Financial von vor 5 Jahren bedeutet
Am 19.08.2021 wurde das Capitol Federal Financial-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 11,26 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 8,881 Capitol Federal Financial-Aktien im Depot. Die gehaltenen Capitol Federal Financial-Anteile wären am 18.08.2026 76,73 USD wert, da der Schlussstand 8,64 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 23,27 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Capitol Federal Financial eine Börsenbewertung in Höhe von 1,10 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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