Capitol Federal Financial Aktie
WKN DE: A1H4TW / ISIN: US14057J1016
|Rentable Capitol Federal Financial-Investition?
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16.09.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Papier Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Capitol Federal Financial von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurden Capitol Federal Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Capitol Federal Financial-Aktie betrug an diesem Tag 10,76 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Capitol Federal Financial-Aktie investiert hat, hat nun 92,937 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 15.09.2026 824,35 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 8,87 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 17,57 Prozent abgenommen.
Capitol Federal Financial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1,12 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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