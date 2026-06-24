Capitol Federal Financial Aktie
WKN DE: A1H4TW / ISIN: US14057J1016
|Investmentbeispiel
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24.06.2026 16:05:05
NASDAQ Composite Index-Papier Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Capitol Federal Financial von vor 5 Jahren angefallen
Vor 5 Jahren wurde die Capitol Federal Financial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Capitol Federal Financial-Anteile bei 12,18 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Capitol Federal Financial-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 82,102 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.06.2026 gerechnet (8,29 USD), wäre die Investition nun 680,62 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 31,94 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Capitol Federal Financial bezifferte sich zuletzt auf 1,04 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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