NASDAQ Composite Index-Papier Capitol Federal Financial-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in Capitol Federal Financial von vor einem Jahr angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Capitol Federal Financial-Aktie Investoren gebracht.

Am 24.01.2023 wurden Capitol Federal Financial-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 8,43 USD. Bei einem Capitol Federal Financial-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,862 Capitol Federal Financial-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Capitol Federal Financial-Papiers auf 6,08 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 72,12 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 27,88 Prozent.

Alle Capitol Federal Financial-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 831,98 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at