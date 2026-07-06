Cathay General Bancorp Aktie
WKN: 923184 / ISIN: US1491501045
|Langfristige Investition
|
06.07.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Papier Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cathay General Bancorp-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Cathay General Bancorp-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Cathay General Bancorp-Papier bei 31,98 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 312,695 Cathay General Bancorp-Aktien im Depot. Die gehaltenen Cathay General Bancorp-Aktien wären am 02.07.2026 19 484,05 USD wert, da der Schlussstand 62,31 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 94,84 Prozent erhöht.
Alle Cathay General Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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