Cathay General Bancorp Aktie

Cathay General Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923184 / ISIN: US1491501045

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Langfristige Investition 06.07.2026 16:03:36

NASDAQ Composite Index-Papier Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cathay General Bancorp-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cathay General Bancorp-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Cathay General Bancorp-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Cathay General Bancorp-Papier bei 31,98 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 312,695 Cathay General Bancorp-Aktien im Depot. Die gehaltenen Cathay General Bancorp-Aktien wären am 02.07.2026 19 484,05 USD wert, da der Schlussstand 62,31 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 94,84 Prozent erhöht.

Alle Cathay General Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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