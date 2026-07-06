NASDAQ Composite Index-Papier Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cathay General Bancorp-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cathay General Bancorp-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Cathay General Bancorp-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Cathay General Bancorp-Papier bei 31,98 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 312,695 Cathay General Bancorp-Aktien im Depot. Die gehaltenen Cathay General Bancorp-Aktien wären am 02.07.2026 19 484,05 USD wert, da der Schlussstand 62,31 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 94,84 Prozent erhöht.

Alle Cathay General Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at