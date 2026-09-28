Cathay General Bancorp Aktie

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WKN: 923184 / ISIN: US1491501045

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Rentables Cathay General Bancorp-Investment? 28.09.2026 16:03:46

NASDAQ Composite Index-Papier Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cathay General Bancorp-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Cathay General Bancorp-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Cathay General Bancorp-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Cathay General Bancorp-Papier an diesem Tag bei 34,15 USD. Bei einem Cathay General Bancorp-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 292,826 Cathay General Bancorp-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 994,14 USD, da sich der Wert einer Cathay General Bancorp-Aktie am 25.09.2026 auf 61,45 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 17 994,14 USD entspricht einer Performance von +79,94 Prozent.

Insgesamt war Cathay General Bancorp zuletzt 4,09 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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