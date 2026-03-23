Cathay General Bancorp Aktie
WKN: 923184 / ISIN: US1491501045
|Lukrative Cathay General Bancorp-Anlage?
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23.03.2026 16:04:52
NASDAQ Composite Index-Papier Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cathay General Bancorp-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor 5 Jahren wurden Cathay General Bancorp-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Cathay General Bancorp-Anteile bei 40,83 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Cathay General Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 244,918 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 714,43 USD, da sich der Wert eines Cathay General Bancorp-Anteils am 20.03.2026 auf 47,83 USD belief. Damit wäre die Investition um 17,14 Prozent gestiegen.
Alle Cathay General Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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