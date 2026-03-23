NASDAQ Composite Index-Papier Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cathay General Bancorp-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Cathay General Bancorp-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Cathay General Bancorp-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Cathay General Bancorp-Anteile bei 40,83 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Cathay General Bancorp-Aktie investierten, hätten nun 244,918 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 714,43 USD, da sich der Wert eines Cathay General Bancorp-Anteils am 20.03.2026 auf 47,83 USD belief. Damit wäre die Investition um 17,14 Prozent gestiegen.

Alle Cathay General Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,23 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at