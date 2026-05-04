Cathay General Bancorp Aktie
WKN: 923184 / ISIN: US1491501045
|Lukrative Cathay General Bancorp-Anlage?
|
04.05.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Papier Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cathay General Bancorp-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Cathay General Bancorp-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 42,94 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Cathay General Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 232,883 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 136,94 USD, da sich der Wert einer Cathay General Bancorp-Aktie am 01.05.2026 auf 56,41 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 31,37 Prozent angezogen.
Der Marktwert von Cathay General Bancorp betrug jüngst 3,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cathay General Bancorp
Analysen zu Cathay General Bancorp
Aktien in diesem Artikel
|Cathay General Bancorp
|56,39
|-0,04%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX schlussendlich in Rot -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag Verluste. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.