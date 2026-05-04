NASDAQ Composite Index-Papier Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Cathay General Bancorp-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Cathay General Bancorp-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Cathay General Bancorp-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 42,94 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die Cathay General Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 232,883 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 136,94 USD, da sich der Wert einer Cathay General Bancorp-Aktie am 01.05.2026 auf 56,41 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 31,37 Prozent angezogen.

Der Marktwert von Cathay General Bancorp betrug jüngst 3,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at