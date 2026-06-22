Cathay General Bancorp Aktie
WKN: 923184 / ISIN: US1491501045
|Lohnender Cathay General Bancorp-Einstieg?
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22.06.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Papier Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cathay General Bancorp von vor 10 Jahren eingebracht
Am 22.06.2016 wurde das Cathay General Bancorp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Cathay General Bancorp-Papier an diesem Tag 28,55 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 3,503 Cathay General Bancorp-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 206,97 USD, da sich der Wert eines Cathay General Bancorp-Papiers am 18.06.2026 auf 59,09 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +106,97 Prozent.
Der Cathay General Bancorp-Wert an der Börse wurde auf 3,95 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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