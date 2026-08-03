Cathay General Bancorp Aktie
WKN: 923184 / ISIN: US1491501045
|Lohnender Cathay General Bancorp-Einstieg?
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03.08.2026 16:03:30
NASDAQ Composite Index-Papier Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cathay General Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 03.08.2023 wurde die Cathay General Bancorp-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 38,24 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 2,615 Cathay General Bancorp-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 165,25 USD, da sich der Wert eines Cathay General Bancorp-Papiers am 31.07.2026 auf 63,19 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 65,25 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete Cathay General Bancorp eine Marktkapitalisierung von 4,24 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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