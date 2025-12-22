NASDAQ Composite Index-Papier Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cathay General Bancorp von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Cathay General Bancorp-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Cathay General Bancorp-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Cathay General Bancorp-Aktie bei 41,00 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Cathay General Bancorp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 243,902 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 12 304,88 USD, da sich der Wert eines Cathay General Bancorp-Papiers am 19.12.2025 auf 50,45 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 23,05 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Cathay General Bancorp zuletzt 3,44 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at