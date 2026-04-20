Cathay General Bancorp Aktie
WKN: 923184 / ISIN: US1491501045
|Lohnende Cathay General Bancorp-Anlage?
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20.04.2026 16:03:35
NASDAQ Composite Index-Papier Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cathay General Bancorp von vor 5 Jahren abgeworfen
Am 20.04.2021 wurde das Cathay General Bancorp-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Cathay General Bancorp-Anteile betrug an diesem Tag 39,28 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Cathay General Bancorp-Aktie investiert, befänden sich nun 2,546 Cathay General Bancorp-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Cathay General Bancorp-Aktien wären am 17.04.2026 138,11 USD wert, da der Schlussstand 54,25 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 38,11 Prozent gesteigert.
Cathay General Bancorp war somit zuletzt am Markt 3,64 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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