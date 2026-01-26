NASDAQ Composite Index-Papier Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cathay General Bancorp von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Cathay General Bancorp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 26.01.2021 wurden Cathay General Bancorp-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Cathay General Bancorp-Anteile bei 36,17 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 2,765 Cathay General Bancorp-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.01.2026 gerechnet (50,73 USD), wäre das Investment nun 140,25 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 40,25 Prozent gleich.

Der Marktwert von Cathay General Bancorp betrug jüngst 3,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at