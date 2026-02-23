NASDAQ Composite Index-Papier Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cathay General Bancorp von vor 5 Jahren eingebracht

Cathay General Bancorp Aktie
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Cathay General Bancorp-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Cathay General Bancorp-Anteile bei 40,05 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die Cathay General Bancorp-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 24,969 Anteilen. Die gehaltenen Cathay General Bancorp-Papiere wären am 20.02.2026 1 336,08 USD wert, da der Schlussstand 53,51 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 33,61 Prozent vermehrt.
Cathay General Bancorp war somit zuletzt am Markt 3,66 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
