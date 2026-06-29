NASDAQ Composite Index-Papier Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cathay General Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Cathay General Bancorp-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Cathay General Bancorp-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Cathay General Bancorp-Papier bei 45,67 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 21,896 Cathay General Bancorp-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Cathay General Bancorp-Aktie auf 62,05 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 358,66 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 35,87 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Cathay General Bancorp eine Marktkapitalisierung von 4,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at