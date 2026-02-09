NASDAQ Composite Index-Papier Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cathay General Bancorp-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Cathay General Bancorp-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Cathay General Bancorp-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Cathay General Bancorp-Anteile letztlich bei 46,77 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 213,812 Cathay General Bancorp-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 06.02.2026 11 567,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 54,10 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +15,67 Prozent.

Der Börsenwert von Cathay General Bancorp belief sich jüngst auf 3,70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at