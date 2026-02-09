Cathay General Bancorp Aktie
WKN: 923184 / ISIN: US1491501045
|Cathay General Bancorp-Investmentbeispiel
|
09.02.2026 16:04:20
NASDAQ Composite Index-Papier Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cathay General Bancorp-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das Cathay General Bancorp-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Cathay General Bancorp-Anteile letztlich bei 46,77 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 213,812 Cathay General Bancorp-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 06.02.2026 11 567,24 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 54,10 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +15,67 Prozent.
Der Börsenwert von Cathay General Bancorp belief sich jüngst auf 3,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Cathay General Bancorp
Analysen zu Cathay General Bancorp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Aktien in diesem Artikel
|Cathay General Bancorp
|54,44
|0,62%
