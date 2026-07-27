Cathay General Bancorp Aktie

Cathay General Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923184 / ISIN: US1491501045

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Performance unter der Lupe 27.07.2026 16:03:43

NASDAQ Composite Index-Papier Cathay General Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Cathay General Bancorp-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Cathay General Bancorp-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Cathay General Bancorp-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 46,62 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 214,523 Cathay General Bancorp-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 24.07.2026 auf 62,92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 497,80 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 34,98 Prozent zugenommen.

Am Markt war Cathay General Bancorp jüngst 4,20 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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